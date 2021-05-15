Filistinli babadan ağlatan şehit sözleri!

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın paylaştığı Filistinli bir babanın sözleri izleyenleri göz yaşlarına boğdu. Doğan'ın paylaşımı kısa sürede binlerce kişi paylaştı.

İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı katliam sürüyor. Ramazan Bayramı'na rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail, bir kez daha aralarında çocuklarında bulunduğu sivilleri şehit etti.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, İsrail'in hiçbir uyarı yapmadan başlattığı hava saldırısında çocukları ve eşi ölen Filistinli bir babanın açıklamalarını paylaştı.

Eşi ve çocuklarının bayram ziyareti için kardeşine ziyarete gittiğini ve burada bulundukları binanın bombalandığını anlatan acılı baba, saldırıda eşi ve iki oğlunun öldüğünü bir oğlunun kayıp diğer oğlunun da yoğun bakımda olduğunu söyledi.

Şehit haberi geldi

Gazetecilere açıklama yaptığı sırada yoğun bakımda olan 5 yaşındaki oğlu Usame'nin de şehit olduğu haberini alan Filistinli baba, şehit haberi karşısında izleyenleri ağlatan şu sözleri söyledi;

"Hamd olsun o da şehit oldu. Daha şimdi öğrendim şehit olduğunu hamd olsun. Her halime hamd olsun. Bir tek sağ kalan 5 yaşındaki oğlum Ömer, ona da hamd olsun. Beni tek başıma bırakmayan Rabbime hamd olsun. 11 yaşındaki oğlum Yahya ise kayıp. Hala kayıp, her halime hamd olsun."