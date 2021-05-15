Galatasaray taraftarı stada gidiyor! Otoyoldan geçmek istediler polis müdahale etti
Galatasaray'ın bugün Süper Lig şampiyonluğu için çıkacağı Yeni Malatyaspor maçı öncesi Sarı-Kırmızılı taraftarlar Türk Telekom Stadyumu'na akın etmeye başladı.
Süper Lig’de şampiyonluk düğümünün çözüleceği Galatasaray - Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılı taraftar maçın oynanacağı Türk Telekom Stadına doğru hareket etti.
Otoyolun ortasından stadyum tarafına geçmek isteyen taraftarlara polis müdahale etti.