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Galatasaray taraftarı stada gidiyor! Otoyoldan geçmek istediler polis müdahale etti

Galatasaray'ın bugün Süper Lig şampiyonluğu için çıkacağı Yeni Malatyaspor maçı öncesi Sarı-Kırmızılı taraftarlar Türk Telekom Stadyumu'na akın etmeye başladı.

Süper Lig’de şampiyonluk düğümünün çözüleceği Galatasaray - Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılı taraftar maçın oynanacağı Türk Telekom Stadına doğru hareket etti.

Otoyolun ortasından stadyum tarafına geçmek isteyen taraftarlara polis müdahale etti.

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