Patatesli börek nasıl yapılır çıtır çıtır lezzet!

Baharatlı iç harcıyla hazırlanan patatesli börek, kolaylıkla hazırlayabileceğiniz ve davetsiz gelen misafirleriniz için her mutfakta bulunması gereken börek tariflerinden.

Kahvaltıda, kahvaltı yetmez akşam yemeğinde, her acıktığınızda rahatlıkla yapabileceğiniz ve yiyebileceğiniz bir hamur işi tarifi patatesli börek. Üstelik diğer tariflere nazaran çok daha ekonomik ve lezzetli. Karşınızda börek tariflerinin en çıtır çıtır bir lezzeti: Patatesli börek tarifi!

Malzemeler;

İç malzemesi için; 3 adet soğan, 6 adet Patates, Yarım demet Maydanoz, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, Yarım tatlı kaşığı kara biber, Yarım tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay bardağı sıcak su, 200 gram beyaz peynir, Sosu için; 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta,(1 adedi süste kullanılmak üzere sarı kısmı ayrıldı) Yarım tatlı kaşığı tuz, Börek süsü için; Yumurtanın sarı kısmı, Yeterince haşhaş.