Adana'da 14 yaşındaki Leyla'nın ölümüne neden olan sürücüye 4 buçuk yıl hapis cezası

ADANA'da 2 yıl önce yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 14 yaşındaki Leyla Sevler'e otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan Nesrin Bugan, 4 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kızının ölümünden sonra dünyaya gelen ve aynı adı taşıyan 3 aylık kızı Leyla'ya sarılarak acısını dindirmeye çalışan Gülzade Sevler, kararla birlikte bir kez daha yıkıldıklarını belirterek, "Hangi anne vicdanı 4 buçuk yılı kabul eder?" dedi.

ADANA'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Bulvarı'nda 9 Kasım 2019'da meydana gelen olayda; hafta sonu etüt merkezine giden 14 yaşındaki Leyla Sevler, iki kız arkadaşıyla birlikte yiyecek almak için yolun karşısındaki kafeteryaya gitti. Leyla ile arkadaşları yeniden etüt merkezine dönerken bulvar üzerindeki yaya yolundan karşıya geçmek istedi. Bu sırada Nesrin Bugan yönetimindeki otomobil, Leyla Sevler'e çarptı. Refüje savrulup başını kaldırım taşına çarpan Leyla Sevler, kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Kaza anı ise bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Gözaltına alınan sürücü Nesrin Bugan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece hamile olduğu gerekçesiyle ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"Hayalleri elinden alındı"

Adana 31'inci Asliye Ceza Mahkemesinde hakkında dava açılan Nesrin Bugan, 21 Nisan günü görülen davanın karar duruşmasında 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı, yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Aile, mahkemenin bu kararıyla bir kez daha yıkıldı.

Kızı Leyla'nın hayalleri olduğunu belirten Gülzade Sevler, "Dava süreci sonuçlandı. Avukatımız hukuki açıdan güzel bir sonuç aldığımızı söyledi ancak bizim için çok kötü bir durum. Hangi anne vicdanı 4 buçuk yılı kabul eder? Kabul edemiyorum. Suç, benim kızımın değildi. Yüzde yüz karşı taraf suçluydu. 'Hız ölüm getirir' deniyor ama buna rağmen bu ceza bizi tatmin etmedi. Karşı taraf mahkemeye dahi katılmadı" diye konuştu.

"10 tane daha doğursam yerini tutmayacak"

Kızının ölümünden sonra dünyaya gelen ve aynı adı taşıyan 3 aylık kızı Leyla'ya sarılarak acısını dindirmeye çalıştıklarını ifade eden anne Sevler, "Onunla birlikte yürüyorduk. Aklımızda başka bir bebek asla yoktu. Onun acısını kapatabilmek adına bir bebeğimiz daha oldu. Ama 10 tane daha doğursam, onun yerini tutmayacak. İç mimar olmak istiyordu, her şeyi hazırdı" diyerek gözyaşlarına boğuldu.