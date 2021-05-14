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Adana'da Ramazan Bayramı'nda polisten 'korsan hoca' operasyonu

ADANA'da Ramazan Bayramı’nda, tam kapanmada sokağa çıkma izni olmayan "Korsan hocalara" yönelik olarak polis, operasyon yaptı. İzinleri ve yeterlilik belgesi olmayan şahıslar hem pandemi hem de yeterlilik belgesi cezası yazılarak mezarlıktan uzaklaştırıldı.

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ilan edilen ‘tam kapanma’ nedeniyle ‘Ramazan Bayramı’nda aldıkları özel izinle yakınlarının kabrini ziyaret etmek isteyenler, merkez ilçe Yüreğir’e bağlı Dedekorkut Mahallesi’nde yer alan Asri Mezarlığı ziyaret etti. Vatandaşları mezar yerlerinde ellerinde dini kitaplar olan kişiler karşıladı.

Kendilerine ‘din görevlisi’ izlenimi veren bu kişiler, yanlarında ‘Kur’an-ı Kerim’ ve ‘Yasin’ gibi dini içerikli kitaplar taşıyıp, yanına yaklaştıkları vatandaşlara önce başsağlığı dileyip, sonra da yakınlarının ruhuna dua okumayı teklif etti.

Yanlarında yaşı küçük çocukları da gezdiren bu kişilerin, hem okudukları dua, hem de mezarı sulamak için kullandıkları çocuklar üzerinden vatandaşlardan para aldıkları görüldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘korsan hocalar’ ile ilgili olarak, ardı ardına gelen ihbarlar sonrasında Asri Mezarlığı’na operasyon düzenledi. Başında takke, elinde din kitabı olanlara tek tek ulaşıldı; izin ve yetki belgeleri de kontrol edildi.

Polis tek tek dua okuttu
Ancak hiçbirinin ne dua okuma ne de tam kapanmada sokağa çıkma izni olmadığı tespit edildi. Polis bu nedenle "korsan hocalara" tek tek dua okuttu. Ancak "korsan hocalar" duaları tam okuyamadı. Bu nedenle şahıslara dua okuma yetki belgeleri olmadığından ve tam kapanmada sokağa çıkarak pandemi kurallarına ihlalden para cezası verildi.

'Korsan hocalar' daha sonra mezarlıktan gönderildi.

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