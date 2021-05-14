Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Aşılıyım' videosu olay oldu! Gelen tepkiler üzerine silindi

Turizm Bakanlığı'nın hazırlattığı, Türkiye'nin yaz sezonu tanıtım videosu, içeriğindeki "Siz eğlenin, ben aşı oldum" sloganı ile büyük bir tartışma başlattı. Tepkiler üzerine Bakanlık o videoyu resmi hesaptan sildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hazırlattığı, Türkiye'nin yaz sezonu tanıtım videosu, içeriğindeki "Siz eğlenin, ben aşı oldum" sloganı ile büyük tartışma baylattı. Çok kısa bir süre yayında kalan video, paylaşılan hesaptan silindi ancak sosyal medyada en çok konuşulan konu haline geldi.

Muhalefet partisi liderleri sert ifadelerle Turizm Bakanı Nuri Ersoy ve hükümeti eleştirdi ve istifa çağrısı yaptı. 30 saniyelik tanıtım videosunda, "Siz eğlenin, ben aşı oldum" yazılı maskeler giyen turizm sektörü çalışanları gösteriliyor.

Bu çalışanlardan birinin kadın olması ve "Siz eğlenin, ben aşı oldum"yazısının kadının tam üzerinegelmesi daha da büyük tepki çekti.

Video ile turistlere, salgın endişesi taşımadan, Türkiye'de tatil yapabilecekleri mesajı verilmek istendi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "turistlerin gördüğü herkes aşı olacak" açıklaması üzerine gelen tanıtım videosu çok kısa bir süre yayında kaldıktan sonra silindi.

Ancak video, sosyal medyada, "aşılıyım" etiketi üzerinden en çok konuşulan konu haline geldi.