BIST 1.441
DOLAR 8,50
EURO 10,28
ALTIN 499,32
MEDYA

Benim Adım Melek 66. bölüm fragmanı (Final)

Benim Adım Melek dizisi 66. bölüm fragmanı yayınlandı. Benim Adım Melek'in bu hafta yayınlanacak final bölümünde neler yaşanacak? Benim Adım Melek 19 Mayıs 2021 Çarşamba akşamı TRT 1'de...

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne’nin başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem’in futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hekimoğlu 50. bölüm fragmanı
Masumiyet 12. bölüm fragmanı
Uyanış Büyük Selçuklu 32. bölüm fragmanı
Teşkilat 11. bölüm fragmanı
Hadi Özışık'tan Ali Babacan'a sert eleştiri: Söyledikleri siyasi münafıklıktır
Aslan burcu 17-23 Mayıs haftalık burç yorumları finansal konular ön planda!
Yengeç burcu 17-23 Mayıs haftalık burç yorumları gündeminiz para!
Tekirdağ'da pompalı tüfekli çatışma 2 yaralı 7 gözaltı
İsrail'in Gazze'ye yağdırdığı füzeler gazetecileri teğet geçti
İkizler burcu 17-23 Mayıs haftalık burç yorumları o güne dikkat!
Yorumlar