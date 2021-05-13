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Hadi Özışık'tan Ali Babacan'a sert eleştiri: Söyledikleri siyasi münafıklıktır

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın çok tartışılan itiraflarını değerlendiren İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, "Babacan'ın söyledikleri siyasi münafıklıktır, ikiyüzlülüktür, arkadan iş çevirmektir" ifadelerini kullandı.

TV100'de gazeteciler Barış Yarkadaş, Gürkan Hacır ile Metin Özkan'ın katıldığı, moderatörlüğünü Ahu Özyurt'un yaptığı Sağlı Sollu programında konuşan İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın AK Parti milletvekiliyken bir yandan Erdoğan'ı cumhurbaşkanı adayı olarak öneren teklife imza atması, diğer yandan da Abdullah Gül'ün Erdoğan'ın karşısına muhalefetin ortak adayı olarak çıkarma çabası hakkında açıklamalarda bulundu.

Özışık, Babacan'ın yaptığının siyasi münafıklıktır, ikiyüzlülük ve arkadan iş çevirmek olduğunu ifade etti.

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