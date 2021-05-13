Eşinin elini öpen şarkıcı Petek Dinçöz bayram harçlığını az buldu

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Petek Dinçöz, Ramazan Bayramı'nda yaptığı paylaşımla sevenlerini güldürdü. Eşi Serkan Kodaloğlu'nun elini öpen Dinçöz, bayram harçlığını almayı da ihmal etmedi.

Yıllar önce çıkardığı 'Foolish Casanova' şarkısıyla ünlenen ve günümüzde de adından söz ettirmeyi başaran Petek Dinçöz, uzun süredir ailesiyle evinde zaman geçiriyor. Sakin bir hayat süren şarkıcı, yaşadığı eğlenceli anları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

İş adamı Serkan Kodaloğlu ile evli olan Dinçöz, Ramazan Bayramı'nı evinde ailesiyle geçiriyor. Oğlu ile Kodaloğlu'ndan harçlık almak için sıraya giren şarkıcı, eşinin elini öptü. Harçlığını alan ancak az bulan Dinçöz, Instagram hesabından o anları yayınlayarak "Dondurma paramla cips, çikolata alacağım. Ben de akşama yemek yapamayacağım. Kusura bakma" dedi.