BIST 1.441
DOLAR 8,44
EURO 10,19
ALTIN 491,81
DÜNYA

Fanatik Yahudiler bir sürücüyü linç etti! Sürücü kanlar içinde kaldı

İhlas Haber Ajansı

İSRAİL'in birçok kentinde fanatik Yahudiler Araplara saldırmaya devam ederken, Bat Yam’da bir araç sürücüsü linç edilmek istendi.

İsrail’in birçok kentinde fanatik Yahudiler Araplara saldırmaya devam ederken, Bat Yam’da bir araç sürücüsü linç edilmek istendi. Sokakta bulunan kalabalığın arasına giren sürücü, fanatik Yahudilerin saldırması üzerine aracı ile kalabalıktan kaçmaya çalıştı.

Başka bir araca çarparak duran sürücü daha sonra sıkışık olan trafiğin içine girmesi ile saldırganlar tarafından araçtan indirilerek adeta linç edildi.

Sağlık durumu hakkında net bilgi yok
İsrail basınında yer alan haberlerde, fanatik Yahudilerin araç sürücüsüne Arap olduğu için saldırdığını ifade ederken, bazı kaynaklar ise sürücünün Yahudi olduğunu ve yanlışlıkla saldırıya uğradığını belirtti. Sürücünün sağlık durumu hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

Birçok kentte fanatikler sokakta
İsrail’in birçok kentinde ise fanatik Yahudiler sokaklara indi. Lod, Haifa, Acre, Bat Yam ve Tiberya'da sokağa inen fanatikler, Araplara ve dükkanlarına saldırdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İslam düşmanlığına tepki
İsrail, Gazze’de çok katlı bir binayı daha vurdu!
Kadıköy'de takside çay içen kadından taksiciye 'gereken dersi verecekler' tehdidi
Gazze'den İsrail'e roket atışları böyle görüntülendi
Ciciş Ceyda, intihar girişiminden sonra sahalara hızlı döndü
Tel tel kadayıf tatlısı nasıl yapılır?
TSK için yeni roketatar sistemi tek sette 12 roket ateşliyor
Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ın olay ses kaydı ortaya çıktı! Küfürler havada uçuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Baramı mesajı! Bayram sonrası normalleşiyoruz
Kerem Bürsin'den Hande Erçel açıklaması! Kerem Bürsin dalga konusu oldu
Yorumlar