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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Süper Lig önerisi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde Ramazan Bayramı Tedbirleri konulu basın toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde Ramazan Bayramı Tedbirleri konulu basın toplantısı düzenledi. İçişleri Bakanı Soylu: "Süper Lig şampiyonluk kutlamalarının tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

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