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MEDYA

Habertürk'te Ali Babacan tartışması!

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın AK Parti'den istifa etmeden muhalefetle hareket etmesinin siyasi ahlaksızlık olduğunu söyledi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın AK Parti'den istifa etmeden muhalefetle hareket etmesinin siyasi ahlaksızlık olduğunu söyledi.

Habertürk'te Kübra Par'ın moderatörlüğündeki programda Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili tartışmada Ali Babacan'ın Ahmet Davutoğlu'nun ısrarıyla milletvekili seçildiğini ve bakanlık teklifine rağmen bunları kabul etmediğini söyledi. O dönemde de Babacan'ın AK Parti'den duygusal bir kopuş yaşadığını ileri süren Kaya, Erdoğan'a karşı ortak bir aday çıkarma çabasının suç olmadığını ifade etti.

MHP örneği tartışma yarattı

Konuşmasında MHP ve CHP'nin ortak adayı Ekmeleddin İhsanoğlu örneğini veren Kaya'ya itiraz ise gazeteci Metin Özkan'dan geldi. Özkan, ortada bir suç olmadığını; ancak Babacan'ın AK Parti içerisindeyken böyle bir girişimde bulunmasının siyasi etik açısından doğru olmadığını söyledi. 

Özışık: İki yüzlülük, münafıklık

SP'li Kaya'ya bir itiraz ise Hadi Özışık'tan geldi. Özışık, Kaya'nın bu açıklamalarıyla iki yüzlülüğü, münafıklığı akladığını söyledi.

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