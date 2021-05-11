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Filistinliler, İsrail askerlerine karşı ellerinde Türk bayrakları ile mücadele ediyor!

Hadi Özışık ve Tuğrul Selmanoğlu İsrail'in gerçekleştirdiği alçak saldırıyı konuştu.

İsrail her Ramazan olduğu gibi alçakça bir saldırı ile Filistinli Müslümanları katletmeye devam ediyor. Mescid-i Aksa'ya saldırarak bölgeyi ateş çemberine çeviriyor. Fakat Filistinliler ise ellerinde Türk bayraklarıyla mücadele ediyor. Sadece Filistin de değil dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, Türkiye'den doğacak umudu gözlüyor.

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