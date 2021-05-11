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Babacan'a en güzel yakıştırma! Muhsin Yazıcıoğlu yıllar önce bakın ne demiş

Hadi Özışık ve Tuğrul Selmanoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ihanet itirafını Perde Arkası'nda konuştu.

Perde Arkası'nda Ali Babacan konuşuldu. Hadi Özışık, Babacan için "Düşünün bir lider sizi seviyor, ülkenin ekonomisini size emanet ediyor ama siz daha onun yanındayken kuyusunu kazmaya başlıyorsunuz... Ali Babacan'ın yaptığı bu harekete en güzel yorum yıllar önce rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun dediği şekilde yapılır. Hükmedemediğiniz bir hayat için bu kadar fırıldak olmaya gerek yok!" dedi.  

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