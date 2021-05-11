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DÜNYA

Yahudi barbarlığı! Mescid-i Aksa yanıyor sanıp çılgınca eğlenciler

İSRAİL, Mescid-i Aksa'yı korumaya çalışan Filistinlilere savaş uçaklarıyla saldırdı. Gazze'de 9'u çocuk 324 kişi öldü. Mescid-i Aksa'daki İsrail müdahalesi sırasında yangın paniği yaşandı. O sırada caminin hemen dışında konserde olan Yahudiler cami yanıyor sanıp sevinç çığlıkları attı.

Yahudiler Ağlama Duvarı'nın önünde ilahiler eşliğinde Kudüs Günü'nü (Yom Yeruşalayim) kutluyordu. O sırada İsrail polisi de Mescid-i Aksa'da Filistinlilere tüm gücüyle zulmediyordu. Bu sırada Mescid-i Aksa camisinde bir ağaç yanmaya başlayınca camide yangın çıktığı sanılıp büyük panik yaşandı. Yangını gören Kudüs Günü kutlamasındaki Yahudiler, Mescid-i Aksa'nın yandığını düşünüp bir anda coşkuya kapıldı. O anlar kameralara yansıdı.

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