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DÜNYA

Mezardaki dans videosu Rusya'yı karıştırdı: Kemikleri üzerinde dans olmaz

Demirören Haber Ajansı

RUSYA'da, Zafer Günü kutlamaları kapsamında savaş sırasında öldürülen Sovyet askerlerinin bulunduğu anıt mezarda trambolin üzerinde dans eden kadınlara eleştiri yağdı.

Rusya'da, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 76. yıl dönümü dün törenlerle kutlandı.Ülkenin Omsk kentinde, 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında savaş sırasında öldürülen Sovyet askerlerinin bulunduğu anıt mezarda trambolinin üzerinde bir grup kadın dans etti. Sosyal medya hesabından, bir çok kişi dansa "Askerlerimizin kemikleri üzerinde dans olmaz." sözleriyle tepki gösterdi.

Dans videosunu hazırlayan Trambolin Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Zafer Günü için yayınlanan video, bugün bize faşist baskılardan uzak bir yaşam verdikleri için atalarımıza teşekkür çağrısı olarak çekildi. Tebrik videosu olarak çekilen video duygularınızı incittiyse özür dileriz” denildi.

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