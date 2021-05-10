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Manisa'da cami hoparlöründen oruç tutmayanlara beddua ediliyor! 'Oruç tutmayanın başı ağrısın'

CHP’li Tur Yıldız Biçer, sosyal medya hesabından Manisa’da bulunan bir caminin hoparlöründen “Oruç tutmayanın başı ağrısın” sözlerinin duyulduğu bir video paylaştı.

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Manisa’da bulunan Mesir Cami’nin hoparlöründen “Oruç tutmayanın başı ağrısın” sözlerinin duyulduğu bir video paylaştı. Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Biçer, şu ifadeleri kullandı:

Müftü inceleme başlatacağını duyurdu

“Manisa Mesir Cami’mizde iki gündür cami hoparlöründen okunan duada ‘Oruç tutmayanın başı ağrısın’ cümlesi duyuluyor. Yurttaşlarımızın ilettiği şikayeti Manisa Müftümüzle paylaştım, kendisi konuya dair inceleme ve soruşturma başlatacağını iletti. Sonucu yine buradan paylaşacağım.”

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