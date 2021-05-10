BIST 1.441
DOLAR 8,24
EURO 10,03
ALTIN 485,64
MEDYA

Bir Zamanlar Çukurova 96. bölüm tanıtımı

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 96. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova 13 Mayıs 2021 Perşembe akşamı ATV'de...

1970'li yıllarda İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sadakatsiz 29. bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 33. bölüm fragmanı
Çukur 128. bölüm fragmanı: 4. sezon 36. bölüm
İğrenç milletvekili! 'Koronavirüsün tek ilacı bu' deyip inek idrarı içti ve satışa çıkardı
Antalya'da 2 metrelik sopayla sağa sola saldırdı! Sebebi ise bakın ne
İnanması güç ama gerçek! Ekonomist Demirtaş açıkladı kadın hormonu verilen erkekler
İstanbul'da Anneler Günü'nde balkonda dehşeti yaşadı! Feryat figan yardım istedi
Kanal Fırat'ın canlı yayında sinkaflı küfür skandalı! Spiker şaştı kaldı
Kamerada ortaya çıkınca itiraf etti! İstanbul'da muhasebecinin tuvalet planı suya düştü
Mersin'de bisikletle giderken hayatının şokunu yaşadı! Bacağına bakınca...
Yorumlar