Antalya'da 2 metrelik sopayla sağa sola saldırdı! Sebebi ise bakın ne

ANTALYA'da kiracı ile evden çıkması konusunda tartışan ev sahibi, eline aldığı 2 metre uzunluğundaki sopa ile çevreye saldırdı. Şahıs kendi evinin camlarını da kırdı.

Olay, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, daha önce kiracısı ile evden çıkması konusunda tartışan bir kişi, tekrar evinin yanına gelerek kiracısı ile yine tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile sinirlenen adam eline aldığı 2 metre uzunluğundaki sopa ile sağa sola saldırmaya başladı. Şahıs bir evin pencerelerine de vurarak camlarını kırdı.



Sakinleştirmeye çalışan vatandaşların da üzerine sopa ile yürüdüğü görüldü. Bir süre daha evin bahçesinde vatandaşlara zorluk çıkaran şahıs olay yerinden uzaklaştı. Öte yandan, şahsın uzun zamandır aynı davranışları sergilediği ve mahallenin şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanalar ise mahallede bulunan diğer vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.