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10-16 Mayıs haftalık Boğa burcu yorumları gündeminiz para!

10-16 Mayıs haftası Boğa burcunu neler bekliyor? İşte sizler için haftalık Boğa burcu yorumu!

Pazartesi, salı ve çarşamba öğlene kadar Ay Boğa burcunda demek ki duygularınızı ifade ediyorsunuz ne istediğinizi biliyorsunuz. Pazartesi akşamı bir Ay Uranüs kavuşumu yaşanacak buda sizleri fevri ve sinirli yapabilir dikkat!

Salı akşamı Boğa burcunda bir Yeniay gerçekleşecek bu Yeniay'la beraber yeni kararlarınız ve fikirleriniz olacak. Çarşambadan cumartesine kadar Ay İkizler burcunda buda demek oluyor ki gündeminiz para.

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