Kadın ve Erkeklerde Üreme: Şaşırtıcı Rakamlar

Prof. Dr. Alparaslan Baksu, çarpıcı rakamları açıkladı. 40 senede yaşanan değişikliklere şaşıracaksınız. Kadın ve erkeklerde üreme problemleri gün geçtikçe artıyor. Kısırlık tedavileri ve tüp bebek yöntemlerinde 2021 teknolojilerini, genetik kontrol ve yumurta dondurma prosedürleri Bahar Saygılıer'in sunumuyla Bir Bilen'de...

Anne-baba olmak isteyen kişiler için kısırlık sorunu ciddi önem taşımaktadır. Dünyada her 100 kişiden 11'i kısırlık problemi mücade etmektedir. Kısırlık problemi, düzenli cinsel ilişkiye rağmen, doğum kontrolü olmadan yaklaşık 1 yıl hamile kalamama durumudur.

Kadın ve erkeklerde kısırlığa neden olabilecek üreme sorunları artıyor. Kadınlar daha sık üreme problemleriyle karşılaşırken, erkeklerde sperm sayısında önemli bir düşüş yaşanıyor. Peki nasıl önlem almalıyız? Yaşam şekli, beslenme ya da stresin üreme kalitesindeki önemi nedir? Tüp bebek ve yumurta dondurma yöntemleri hakkında bilinmeyenler...

Bahar Saygılıer'in hazırlayıp sunduğu Bir Bilen programına konuk olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Alparslan Baksu, kadın ve erkeklerde üreme sorunları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.



Kadın ve erkekte üreme problemlerinin arttığına dikkat çeken Prof. Baksu, erkeklerde sperm sayısındaki düşüşle ilgili bilgiler veren ve yeni yaşam şekillerinin, beslenme ve özellikle "Stresin üreme sorunlarına zemin hazırladığını belirten Prof. Baksu, 1980'lerin başında erkeklerde sperm parametreleri 1 ml'de 40 milyon en az sperm değeri normal kabul edilirken, geçen 40 sene içerisinde bu normal değer alt sınırı 15 milyonlara inmiştir. Görüldüğü üzere %65 civarında bir düşüş söz konusudur." şeklinde konuştu. Prof. Baksu, 35 yaşına gelmiş çocuk sahibi olmak isteyen kişiler için yumurta dondurma sürecinin öneminden bahsetti. Kısırlık tedavileri ve tüp bebek yöntemindeki son gelişmeleri anlattı.





