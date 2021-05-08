Kuzu gerdan etinden düğün çorbası tarifi. Yemeğe doyamayacaksınız!

Mutfak İşleri Müdürü'nden bu hafta leziz mi leziz kuzu gerdan etinden düğün çorbası tarifi var. Yemeğe doyamayacaksınız!

Düğün çorbası tarifi geçmişten günümüze gelmiş ve özellikle Anadolu’da çok yaygın bir çorbadır. Eğer siz de sofranızda farklı bir çorba arıyorsanız buyurun düğün çorbası tarifine…

Malzemeler;

2 yemek kaşığı sıvı yağ, 750 gram kuzu gerdan eti, 1 adet soğan, 4 adet defne yaprağı, 5-6 adet karabiber tanesi, 2 litre sıcak su (30 dakika haşlama yapılır),

Terbiyesi için; 3 yemek kaşığı süzme yoğurt, 1 çay bardağı su, 2 yemek kaşığı un, Yarım limon suyu, 1 adet yumurta sarısı, 3 su bardağı sıcak su, yeteri miktarda tuz Sos için; 2 yemek kaşığı tereyağ, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber,