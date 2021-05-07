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İstanbul'da hayatlarının en pahalı kebabını yediler: 65 bin 911 TL

İSTANBUL'da kısıtlamaya rağmen açık olan bir kebapçıya polis baskın düzenledi. İçeride yemek yiyen 18 kişi ve işletme sorumlusuna toplam 65 bin 911 TL ceza kesildi.

Ataşehir'de 6 Mayıs günü Atatürk Mahallesi Meriç Caddesi üzerinde kebapçı olarak faaliyet gösteren bir işyerinin kısıtlamaya rağmen açık olduğunu tespit eden polis adrese baskın düzenledi. İçeride bulunan masalarda 18 kişinin olduğu ve toplu halde yemek yedikleri görüldü. İşyeri sorumlusu ile birlikte mekandaki 19 şahsa “1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu” 282. maddesi gereğince toplam 65 bin 911 TL idari para cezası uygulandı.

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