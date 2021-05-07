Mansur Yavaş'tan olay Ekrem İmamoğlu çıkışı! Elleri arkada soruşturması kasıtlı değil

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu hakkında açılan 'elleri arkada bağlı türbeye yürüdü' soruşturmasıyla ilgili olay sözler! Yavaş, "Kasıtlı olduğunu düşünmüyorum, dikkatsizlik olduğunu düşünüyorum. Böyle bir soruşturma yaptığınız zaman bunun kime yarayacağı bellidir" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde elleri arkadan bağlanmış şekilde yürümesi nedeniyle açılan soruşturmaya ilişkin sözleri dikkat çekti. Yavaş, şöyle konuştu:

"Kasıtlı olduğunu düşünmüyorum, bakanlığın bir dikkatsizliği olduğunu düşünüyorum. Böyle bir soruşturma yaptığınız zaman bunun kime yarayacağı bellidir. Rakibinizin yararlanacağı bir şey yapmak istemezsiniz. Adalet yara alıyor. Hükümet yara alıyor bu soruşturmada."