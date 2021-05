Hadi Özışık'tan Gürkan Hacır'a sert sözler

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Gürkan Hacır'a yüklendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya aşılar üzerinden haksızlık yaptığını söyleyen Özışık, Hacır'ın Fahrettin Koca takıntısı olduğunu ileri sürdü.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yönelik eleştirilere sert çıktı. Koca'nın koronavirüs aşısıyla ilgili anlaşma imzalandığını söylemesine rağmen bu konuda bazı kesimlerin eleştirilerine devam ettiğini hatırlatan Özışık, yapılanlar için "haksızlık" yorumunda bulundu.

TV 100'de moderatörlüğünü Ahu Özyurt'ın yaptığı gazeteciler Barış Yarkadaş, Gürkan Hacır ile Metin Özkan'ın katıldığı "Sağlı Sollu" programında konuşan Özışık, aşılar üzerinden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapılan eleştirilerin doğru olmadığını söyledi.

İşte Hadi Özışık'ın Gürkan Hacır'ın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yönelik eleştirilerinin ardından söylediği sözler;

"Her hafta saat 20.30'dan itibaren bu ülkenin sağlık bakanını beceriksizlikle suçlamak haksızlık. Bu arkadaş bu sağlık bakanına takıntısı var. Çok net söylüyorum. Geçtiğimiz hafta görüştü, istiyor ki sağlık bakanı her hafta arasın rapor versin. Bakın her hafta! Bunu istiyor bütün gazeteciler.

Bu ülkenin sağlık bakanı anlaşmaların imzalandığını söylüyor. Bunun ötesi var mı? Burada haksızlık var. Milleti kandırıyor mu? Bu insanların ölmesini mi istiyor sağlık bakanı? Hikaye okumayın!"