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Sivas'ta balkondan sarkan çocuk kaldırıma düştü

Demirören Haber Ajansı

SİVAS'ta balkonda oyun oynarken korkuluklara çıkıp kendisini sarkıtan Okan Berk Tokmak (10) yaklaşık 5 metreden kaldırıma düştü. Okan Berk hafif yaralanırken; düşme anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SİVAS Demircilerardı Mahallesi'nde meydana gelen olayda; apartmanın 1'inci katındaki balkonda oyun oynayan Okan Berk Tokmak (10) demir korkuluklara çıktı. Balkondan sarkan Tokmak bir süre sonra yaklaşık 5 metre yükseklikten kaldırıma düşerek hafif yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Tokmak tedaviye alındı. Tokmak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan; çocuğun balkondan düşme anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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