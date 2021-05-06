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MEDYA

Cem Küçük'ün 2 yıl önce söylediği iddia yeniden gündemde

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'ün 2 yıl önce Beyaz TV'de dile getirdiği iddiası sosyal medyada yeniden gündem oldu. Küçük, AK Parti'nin seçim kaybetmesi durumunda kendisinin ve AK Parti'ye destek verenlerinin yargılanacağını söyledi.

Latif Şimşek'in Beyaz TV'de sunduğu 'Dinamit' programında AK Partili eski Milletvekili Mehmet Metiner ile gazeteci Cem Küçük, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programda Cem Küçük'ün "Erdoğan karşıtı herhangi biri seçilirse bir kere biz dahil herkes yargılanır" ifadelerinin ardından dikkat çeken diyaloglar yaşandı.

'Yeni kurulacak partiler neyi hedefliyor?' başlıklı tartışmada Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük "Erdoğan karşıtı herhangi biri seçilirse insanlar 'abartıyor' diyor ama bir kere biz dahil herkes yargılanır. Seri bir tutuklama yaparlar" dedi.

Mehmet Metiner: Yahu bizi korkutma

Öte yandan tedirginliğinin gizleyemeyen AK Parti'li eski Milletvekili Mehmet Metiner ise "Yahu korkutma bizi, zaten yeterince korkağız bir de bu laflardan sonra" şeklindeki ifadeleri ile tepki gösterdi.

Küçük, Metiner'i göstererek, "Mehmet Metiner'i tutuklarlarsa AB itiraz mı edecek?" deyince programın moderatörü Latif Şimşek, "Yani Cumhurbaşkanı'nı da mı yargılarlar?" diye sordu.

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