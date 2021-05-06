Canlı yayında şaşırtan THY sürprizi! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor: Tanrı misafiri olduk

Avrupa Birliği (AB) Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhely ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın düzenlediği basın toplantısı esnasında arkadan Türk Hava Yolları'na ait bir uçağın geçmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Avrupa Birliği'nin (AB) gönderdiği aşıların başkent Tiran'daki teslim töreninde, AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın basın toplantısı sırasında arka bölümden THY uçağı geçmesini değerlendirdi.



THY Genel Müdürü Ekşi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak dost ve kardeş Arnavutluk Arnavutluk Bayrağı Başbakanının basın toplantısına "tanrı misafiri" olduk. İnanın reklam amacımız yoktu." ifadelerine yer verdi.