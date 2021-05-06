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MEDYA

Azerbaycanlı sunucudan olay Bill Gates yorumu! 'Koyabilse avradına çip koyardı!'

Koronavirüs salgının başlamasıyla birlikte "Bill Gates tüm insanlara çip takmak için bu salgını baylattı" iddiası gündemde. Azerbaycanlı sunucu, Gates'in eşiyle boşanmasa haberini sunup öyle bir 'çip' yoruum yaptı ki duyan kahkaha attı.

"Koronavirüs salgının tüm insanlara çip takmak için Microsoft'un sahibi Bill Gates çıkardı..." Salgının başladığı günden bu yana en fazla dilendirilen ve taraftar bulan komplo teorisi olarak hala alıcı buluyor. TArtışmalar sürüp giderken Bill Gates'in eşiyle dünyanın en pahalı boşanma davasına girişmesi tüm dünyada yakından takip ediliyor.

Azerbaycan'da yayın yapan ARB TV kanalında ekranlara gelen Güne Doğru programında, Bill Gates ve Melinda Gates'in ayrılığıyla ilgili ilginç bir yorum geldi. Programın sunucusu Sevda Resul Kızı, “Diyorlar ki Bill Gates insanlara çip yerleştirecek ve insanları kontrol edecek. Adam avradıyla yola gidemiyor. Koyabilse avradına çip koyar” dedi. 

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