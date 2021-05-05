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Ekrem İmamoğlu Süleyman Özışık'ın bu çağrısına cevap verebilecek mi?

Perde Arkası'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri konuşuldu.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda oldukça iddialı sözler söyledi. Kılıçdaroğlu'na göre, "CHP'li belediyeler olmasaydı, Türkiye'de kaos olurdu, buhran olurdu." Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri özellikle İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için söylediği açık. Yani Kılıçdaroğlu hem İmamoğlu'nu hem de Yavaş'ı ve diğer belediye başkanlarını başarılı buluyor. Belediye Başkanları başarılı olduğu için halk sokağa dökülmüyor, Türkiye'de kaos olmuyor. Peki bu öyle mi gerçekten? Süleyman Özışık bu konuda çok iddialı konuştu. CHP'li başkanların başarılı olmadığını savundu ve ekledi: "İmamoğlu gelsin karşıma ben sorularımı sorayım. Bakalım ne kadar başarılıymış!"

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