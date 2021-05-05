Antalya'da belgesiz yakalanan şahıs "Ceza kesemezsiniz" deyip polisi çileden çıkardı

ANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek uygulama noktasına ticari taksi ile gelen 2 kişiye kısıtlamayı ihlalden 6 bin liralık ceza makbuzu düzenlendi. Cezadan kurtulmak isteyen şahsın 'halamın oğlu genel müdür' demesi ve yerlere uzanması şaşkınlık oluşturdu.

Antalya’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek uygulama noktasına ticari taksi ile gelen 2 kişiye kısıtlamayı ihlalden 6 bin liralık ceza makbuzu düzenlendi. Kendisine ceza yazılamayacağını belirterek ekipler ile uzun uzun tartışan kişilerden birinin, “Sizi İçişleri Bakanlığına kadar şikâyet edeceğim. Halamın oğlu orada genel müdür. Ben ceza kabul etmiyorum. Neden kabul edeyim? Ben bir de idare mahkemesi ile mi uğraşacağım. Abi bana ceza yazamazlar” demesi ve ceza yazılmaması için kaldırıma uzanması şaşkınlık oluşturdu.