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MEDYA

Hulki Cevizoğlu'ndan olay iddia! Ekrem İmamoğlu'nu belki de kendileri şikayet etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan "elleri arkada bağlı yürüme" soruşturmasıyla ilgili olay iddia! Gazeteci Hulki Cevizoğlu, "Belki kendi kendilerine şikayet ettiler" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde ellerini bağlamış şekilde yürüdüğü görüntüler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılmasıyla ilgili çarpıcı iddia!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını belirtirken, İçişleri Bakanlığı da Ekrem İmamoğlu'nun ifadesinin istenme nedeninin başlatılan ön soruşturma olduğunu açıklamıştı.

Dün akşam CNN Türk yayınında gazeteci Hulki Cevizoğlu'ndan dikkat çeken bir iddia geldi. Cevizoğlu, "Bırakın belediye başkanını herhangi bir vatandaşa dava açılması ve mağdur edilmesi o kişiye inanılmaz puan kazandırır. Bunu yapacak kişi de ya kendileridir, belki kendi kendilerine şikayet ettiler" dedi.

Programın moderatörü Başak Şengül'ün "Aaaa böyle bir şey gerçekten olabilir mi?" sorusu üzerine Cevizoğlu, "Olmaz mı!" karşılığını verdi. Melik Yiğitel'in "Burası çok önemli" diye araya girmesi sonucu Hulki Cevizoğlu, "Biz siyaset tarihinde neler görüyoruz. Ne mağduriyetlerin arkasından neler çıkıyor" ifadelerini kullandı.

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