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Alparslan Kuytul'dan provokasyon yalanlaması

Eski Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve beraberindekiler, Gaziantep'te camilerde toplanıp provokatif eylemlerde bulunmuştu. Gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un 3 Mayıs günü yaptığı konuşma sosyal medya hesabından yayınlandı.

Kuytul'un paylaşımında, "Kötü niyetli insanlar, camide kimsenin görmediği yerde bir kenarda oturarak Kur'an mı okur, Allah'ı mı zikreder? Hangi provokatör provokasyonunu böyle yapmıştır? Bu tamamen yalandır" ifadeleri kullanıldı.

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