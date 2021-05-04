Azerbaycan ordusundan Bayraktar TB2'li tatbikat

Azerbaycan ordusu, Bayraktar TB2 SİHA'ları ile tatbikat gerçekleştiriyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; bu yıl için önceden belirlenen tatbikat planı kapsamında Azerbaycan ordusunun aralarında Bayraktar TB2 SİHA’'arının da yer aldığı çeşitli insansız hava araçları (İHA) ile eğitim uçuşları gerçekleştirdiği belirtildi.

Tatbikat boyunca askerlerin en modern simülatörleri kullanarak becerilerini geliştirmek, operasyonel ve taktik bilgilerini arttırmak, pratik uçuş ve savaş görevleri gerçekleştirmek gibi eğitimler alacağı aktarıldı.

Kontrollerin ardından havalanan TB2 Bayraktar SİHA'larının temsili düşman hedeflerinin tespiti, keşif bilgilerin kontrol noktalarına aktarılması, hedeflerin yok edilmesi gibi görevleri icra ettiği bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca tatbikatta yer alan SİHA'ların hedefleri nokta atışıyla yok ettiği belirtildi.