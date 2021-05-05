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İstanbul'da yolda kocasıyla kavga etti! Kadının tepkisi pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da araç içerisinde kavga eden karı kocaya, yoldan geçen vatandaşlar müdahale ederek ayırmak istedi. Kadının vatandaşlara tepkisi ise şaşırttı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Küçükçekmece Aşık Veysel Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir çift 06 BGC 131 plakalı aracın içerisinde küçük çocuklarının gözü önünde kavga etmeye başladı. Bu sırada şiddet gören kadın çocuğunu da alarak araçtan indi. Bu duruma daha da sinirlenen adam karısını araca bindirmeye çalıştı. Yaşananlar sırasında çiftin küçük çocukları büyük bir korku yaşayarak annesine sarıldı.

Çevrede kavgayı gören vatandaşlar duruma müdahale ederek çifti ayırdı. Bu sırada vatandaşlardan biri olaydan etkilenmemesi için çocuğu yanına alarak çiftin yanından uzaklaştırdı. Bir süre daha tartışmasını sürdüren çift, daha sonra kavgayı ayırmaya çalışan vatandaşlara saldırdı.

Kocasıyla kavga eden kadından vatandaşlara ilginç tepki
Bu sırada çevredeki diğer vatandaşlar da camlardan adama bağırmaya başlayınca kadın, ‘Ya bırakın o benim eşim’ diye bağırdı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar da kadına, ‘Seni öldürse iyi mi?’ diye bağırdı. Kadın daha sonra çocuğunu da alarak şiddet gördüğü kocasının aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

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