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Sivas'ta muhabbet kuşunun söylediklerini duyan kulaklarına inanamadı! Beğeni yağdı

DG Sivasspor, adeta fanatik bir taraftarı olan 'Bulut' adındaki muhabbet kuşunun görüntülerini resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım kısa sürece birçok beğeni aldı.

Sivas’ta yaşayan Ömer Bayrak’a ait muhabbet kuşu, Sivasspor aşığı olmasıyla adından söz ettiriyor. Sivassporlu bir taraftar gibi tezahürat yapan kuş, görenlerin de dikkatini çekiyor. Kırmızı-beyazlı takımlı kuşu fark eden Sivasspor Kulübü ise bu duruma kayıtsız kalmadı. Muhabbet kuşunun Sivasspor’a destek verdiği anlarda çekilen videoyu resmi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Paylaşıma, “Yeni bir amigo doğuyor. Fanatik Sivasspor taraftarı Japon Muhabbet Kuşu Bulut, yaptığı tezahüratlarla kendine hayran bırakıyor” notu eklendi. Görüntülerde muhabbet kuşunun, “Gradel gol gol gol. Kırmızı-beyaz şampiyon Sivas. Sabaha kadar buradayız. Sivaslıyız gardaş ve Sivas” dediği duyuldu. Paylaşım birçok kişi tarafından büyük etkileşim aldı.

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