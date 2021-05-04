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Bunların amacı ibadet değil ülkeyi karıştırmak!

Perde Arkası'nda Alparslan Kuytul'un çıkarttığı kargaşalar konuşuldu.

Son zamanlarda nerde bir kargaşa, provokasyon varsa altından çıkan Alparslan Kuytul, geçen sene teravih kılınmadı diye cıngar çıkarmıştı şimdi de tam kapanmadan sonra yasak olan şeylere kendi çapında baş kaldırıyor. Mesele ne? 10 gün itikafa girmek istiyorlarmış ama devlet buna izin vermiyormuş, devlet dine karşı çıkıyormuş... İşte Alparslan Kuytul ile ilgili Perde Arkası'nda konuşulanlar...

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