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İstanbul'da dehşet anları! Sırtından bıçaklayıp aşağı fırlattılar

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 Afganistanlı grup arasında çıkan kavgada, bir kişi tartıştığı genci sırtından bıçaklayıp, 2 metre yükseklikten aşağı fırlattı

Olay, 21 Nisan Çarşamba Günü İstiklal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Afganistan uyruklu 2 grup tartışmaya başladı. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede 2 grup arasında yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. Bir kişi, tartıştığı genci önce sırtından bıçaklayıp, sonra da yaklaşık 2 metre yükseklikten aşağı attı.

Kavgaya karışanlar olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için çalışmalara başladı.

2 metre yükseklikten aşağı attı
Olay, 21 Nisan Çarşamba Günü İstiklal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Afganistan uyruklu 2 grup tartışmaya başladı. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede 2 grup arasında yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. Bir kişi, tartıştığı genci önce sırtından bıçaklayıp, sonra da yaklaşık 2 metre yükseklikten aşağı attı. Kavgaya karışanlar olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için çalışmalara başladı.

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