Gaziantep'te camidekilere biber gazlı müdahale! Bu görüntüler provakasyon kokuyor!

GAZİANTEP'te bir camide çekilen görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Furkan Vakfı üyeleri koronavirüs yasağını delip camide itikaf ibadeti düzenledi. Polis bunu sonlandırmak isteyince olaylar çıktı. Furkan lideri Alparslan Kuytul "tikafı yapacağız, buyursunlar engel olsunlar" açıklaması ile olayların sinyalini vermişti.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde, 17 Mayıs Pazartesi günü sona erecek tam kapanma uygulaması devam ediyor. Kapanma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından birtakım tedbirler yayınlanırken, vakit ve cuma namazları dışında camilerde bulunmak koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklandı.

İtikafa girmek istediler

Alınan kararlara rağmen Gaziantep'te Furkan Vakfı üyeleri camilerde itikafa girmek istediler. Polis buna müsade etmeyince de olaylar çıktı. Camidekileri dışarı çıkarmak isteyen polis direnişle karşılaştı. Paylaşılan görüntülerde, bir bekçinin biber gazı sıktığı sırada başka bir polisin biber gazı sıkılmaması için uyarıda bulunduğu; ancak bekçinin ısrarla biber gazı sıkmaya devam ettiği görüldü.