İsrail askeri 60 yaşındaki kadını böyle infaz etti o anlar kamerada

İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) bağlı askerler, Batı Şeria'da Filistinli (60) kadına iki el ateş etti. Ağır yaralanan 60 yaşındaki Rihab Muhammed Musa Zalul, hastanede hayatını kaybetti.

İsrail Savunma Kuvvetleri'ne bağlı askerler, Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde elinde bıçak bulundurduğu iddiasıyla 60 yaşındaki Filistinli bir kadına iki el ateş etti. O anlar amatör kameraya yansıdı.

İsrail askerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla vurarak ağır yaraladığı 60 yaşındaki Rihab Muhammed Musa Zalul'un hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı" veya "araçla ezme" girişimi iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.