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GALATASARAY

Serdar Ali Çelikler: Fatih Terim 17 Mayıs'ta istifa edecek

Serdar Ali Çelikler, ''17 Mayıs'ta Fatih Terim'in istifa edeceğini düşünüyorum. Böylece yönetime mesaj vermiş olacak. Yeni gelen yönetimin elini rahatlatmak istiyor. 31 Mayıs'ta sözleşmesi bitiyor. Şampiyon olsa da diyecek. Hocalık devri bitmiştir.'' ifadelerini kullandı.

Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Haber Global ekranlarında yayınlanan 'Kontra' programında Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in istifa edeceğini açıkladı.

''Fatih Terim'in teknik direktörülük devri bitmiştir'' diyen Serdar Ali Çelikler, şu ifadeleri kullandı; ''17 Mayıs'ta Fatih Terim'in istifa edeceğini düşünüyorum. Duydum daha doğrusu. 17 Mayıs Galatasaray tarihinin en büyük başarısının olduğu gün. Fatih Terim'in en önemli başarının mimarı. Ligin bitiminden bir gün sonra. Seçimden 2 hafta evvel. Böylece yönetime mesaj vermiş olacak. Yeni gelen yönetimin elini rahatlatmak istiyor. 31 Mayıs'ta sözleşmesi bitiyor. Şampiyon olsa da diyecek. Hocalık devri bitmiştir. 3 senedir futbol yok. Her kötü şey yönetimden olmaz. Her iyi şey de Fatih Terim'den olmaz. Şampiyonluk kadronun ekmeğini iki sene yedi. kadroyu bozdu. Başkan olur sportif A.Ş'nin başına geçer. Bunlar benim fikirlerim.''

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