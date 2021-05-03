BIST 1.398
DOLAR 8,28
EURO 9,98
ALTIN 470,80
MEDYA

Masumlar Apartmanı 32. bölüm fragmanı

Masumlar Apartmanı dizisi 32. bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Masumlar Apartmanı 4 Mayıs 2021 Salı Salı akşamı TRT 1'de...

Safiye ve Gülben, yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han’ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır.

Ancak Han’ın dünyası İnci’yi gördüğü anda değişecek; aşk, Han’ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci’nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çukur 127. bölüm fragmanı: 4. sezon 35. bölüm
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Antalya'da otelde hınca hınç koronavirüs partisi
Yoğurtlu buğday çorbası nasıl yapılır? İşte iftarlık yarma çorbası tarifi!
Küçükçekmece'de kaydedildi! 8 yaşındaki oğluna araba kullandıran baba gözaltına alındı
Antalya'da yoldayaptıkları pes dedirtti! Tepkiler sonrası çark etmesi fayda etmedi
Teröristler 17 yaşındaki kıza tecavüz edip videosunu çektiler! Videoyu her yere...
İzmir'de dehşet! Fenomen olmak için genç kızları öldüresiye dövüp kameraya aldılar
İstanbul'da trafikte tekme atıp saldırdı yangın tüpüyle kovaladı! İşte o anlar
Hakkari'de koyunların yanına yaklaşınca gördü! Hemen telefona sarıldı
Yorumlar