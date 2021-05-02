BIST 1.398
DOLAR 8,28
EURO 9,97
ALTIN 470,75
YEREL

Küçükçekmece'de kaydedildi! 8 yaşındaki oğluna araba kullandıran baba gözaltına alındı

İSTANBUL Küçükçekmece'de 8 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı belirlenen baba R.Ü. gözaltına alındı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde bir çocuğun araç kullanmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, aracın plakasını belirledi. Polis, araç sahibi R.Ü.'yü yakaladı. R.Ü.'nün, 8 yaşındaki oğluna araç kullanmasına izin verdiği belirlendi.

Şüpheli hakkında aile hukukundan kaynaklanan hükümlerin ihlali suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca, R.Ü.'ye ehliyetsiz şahsa araç kullandırmaktan 2 bin 698 lira cezai işlem uygulandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Covid-19 aşılarının etkileri ve yan etkileri
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Antalya'da yoldayaptıkları pes dedirtti! Tepkiler sonrası çark etmesi fayda etmedi
İzmir'de dehşet! Fenomen olmak için genç kızları öldüresiye dövüp kameraya aldılar
İstanbul'da trafikte tekme atıp saldırdı yangın tüpüyle kovaladı! İşte o anlar
İstanbul'un göbeğinde silahlı çatışma! Çocuğunu bırakıp böyle kaçtı
Sedat Peker'den olay açıklamalar! 'Mehmet Ağar' ve 'Pelikancılar' için neler söyledi?
Bursa'da 2 günde hayatının şokunu yaşadı! Kameraya bakınca gerçek çıktı
Sıra dışı çocuk parkı! Anne spor yaparsa çocuklar eğlenebiliyor
Kırıkkale'de anne ve babanın yaptığı pes dedirtti! Kapıyı açan olmayınca telaşa kapıldılar
Yorumlar 2 yorum