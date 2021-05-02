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Covid-19 aşılarının etkileri ve yan etkileri

Türkiye Çin menşeili Sinovac aşısının ardından Biontech aşılarını da kullanmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Rusya ile anlaşmaya varıldığını duyurmasının ardından Sputnik v aşıları da beklenmeye başladı. Hal böyle olunca aşı tercihi gündeme geldi. Hangi covid19 aşısını tercih etmelisiniz? Aşıların yan etkileri ve etkinlikleri hakkında merak edilen bilgileri Dr. Anıl Süzer anlatıyor.

Türkiye'nin covid-19 pandemisiyle mücadelesi devam ederken, kısıtlamaların yetersiz kalmasının ardından 17 günlük tam kapanma sürecine girildi. 

Bilindiği üzere aşılama süreci Çin menşeili Sinovac aşılarıyla başlamıştı ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech ve Sputnik v aşıları için de harekete geçildiğini belirtti. Vatandaşa aşı seçeneği sunulması birçok kişinin aşı tercihi için araştırma yapmasına neden oldu. 

Bahar Saygılıer'in sunduğu Bir Bilen programına katılan Dr. Anıl Süzer, yoğun bakımlarda yaşanan durum ve covid19 aşılarına dair yapılan araştırmalar hakkında bilgi verdi.  

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