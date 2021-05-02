Antalya'da yolda yaptıkları pes dedirtti! Tepkiler sonrası çark etmesi fayda etmedi

ANTALYA'da otomobiliyle önce kapısına basarak, ardından tavanına oturarak yolda ilerleyen sürücü ve yanındaki arkadaşına 9 bin 133 TL ceza uygulandı.

Korkuteli'de dün 07 FHS 49 plakalı otomobille seyir halinde olan R.A., kapıyı açıp sol ayağıyla kapıya basarken, sağ eliyle de direksiyonu tutup ayakta duracak şekilde otomobili kullanmaya başladı. Bir süre sonra direksiyonu da bırakan R.A., arkasından kendisini cep telefonuyla görüntüleyen arkadaşına poz vermeyi de ihmal etmedi.



R.A., tehlikeli bir şekilde seyir haline devam ederken, otomobilin üzerine de çıktı ve iki ayağını sürücü tarafında bulunan açık kapıya uzatıp, tavanda oturdu. Yan koltuğunda bulunan arkadaşı ise sürücü koltuğuna gelerek önce cep telefonuyla gelen motosikletli arkadaşlarını çekti, daha sonra ise o da iki ayağını otomobilden dışarı sarkıttı. R.A. ve arkadaşı bir süre bu şekilde otomobille ilerlerken, rahat tavırları dikkati çekti.



"Tepkiler sonrası kaldırdı"

Tehlikeli bir şekilde kara yolunda seyreden R.A., sosyal medyada paylaştığı görüntüleri, 'Ayakta yine kullanırım', 'Otomatik şoförsüz hız sabitleyici Tofaş'tan daha fazlası' yazılarıyla paylaşırken, her yazının ardına ise gülen yüz ifadesi koydu. R.A., otomobille yaptığı tehlikeli sürüşü ve hareketleri ise sosyal medyasında müzik eşliğinde paylaştı. Ölüme meydan okunan görüntüler sosyal medyada yayılmasının ardından tepki topladı. Bunun üzerine R.A., görüntüleri kaldırdı. Kaldırmasına rağmen bazı kullanıcıların videoları paylaşmaya devam etmesine sinirlenen R.A., tepki gösterdi.



"Para cezası uygulandı"

Tehlikeli araç kullanan sürücünün bulunması için Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem yapılan R.A. ile araçta bulunan A.T.'ye ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ve 2 bin 833 lira trafik cezası olmak üzere toplamda 9 bin 133 TL ceza uygulandı.