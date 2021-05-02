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Bursa'da 2 günde hayatının şokunu yaşadı! Kameraya bakınca gerçek çıktı

İhlas Haber Ajansı

BURSA’da kadın işletmeciye ait çay ocağında meydana gelen olayda, iş yeri sahibinin dışarıda müşteriyle ilgilenmesini fırsat bilen hırsız, tezgahın altında duran ve içerisinde 2 bin 500 TL bulunan çantayı alıp kayıplara karıştı.

Olay, geçen hafta merkez Osmangazi İlçesi Şehabettin Paşa Mahallesinde bulunan Hatice A.’ya ait çay ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dışarıda bulunan müşterileriyle ilgilenen Hatice A.’nın yokluğunu fırsat bilen hırsız, hemen arkasından içeri girdi. Kapıyı da arkadan kapatan hırsız direkt tezgahın başına gelerek önce etrafı kolaçan etti.

Daha sonra "eliyle koymuş" gibi tezgahın altında duran içinde 2 bin 500 lira nakit bulunan çantayı alarak hızla uzaklaştı. Hemen arkasından içeri giren Hatice A. şüphelenerek tezgahın altındaki çantasına baktı. Hatice A. çantayı bulamayınca güvenlik kamerasını izlemeye başladı. Çantasının çalındığını fark eden Hatice A. polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.


"En kısa sürede bulunur ve başkasının canı yanmaz"
İhbar üzerine olay yerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler eşgalini belirledikleri şüpheliyi arama çalışması başlattı. Diğer yandan olayı anlatan iş yeri sahibi Hatice A.; iki gün önce de su saatinin çalındığını belirterek, "Dün akşam 21.08 sıraları arka bahçeye iki dakika gidip gelmemle birlikte şüpheli içeri dalmış çantayı eliyle koymuş gibi dolabın en dip köşesinden aldığı gibi gitmiş. İçerisinde bugün ödemesini yapacağım 2 bin 500 lira para vardı. Şimdi ödememi yapamadım. İnşallah en kısa sürede bulunur ve başkasının canı yanmaz’’ dedi.

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