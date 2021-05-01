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Kocaeli Körfez'de 16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde sokakta rastgele ateş açarak, 2 kişiyi yaralayan zanlının ateş ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, zanlının üst üste ateş ettiği, arkasından ise vatandaşın sakince yürüdüğü dikkat çekiyor.

Olay, 18 Nisan'da Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki M.A.Ç. (16) cadde üzerinde husumetlisini görünce, belindeki silaha sarılarak, rasgele ateş etmeye başladı. Bu sırada caddede alışveriş yapmak için yürüyen M.A.Y. (48) ve E.G. (48), M.A.Ç.'nın tabancasından çıkan kurşunlarla yaralandı. Yaralı şahıslar hastanede tedavi altına alınırken, ateş eden M.A.Ç. (16) olaydan sonra yakalandı.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga anları ise güvenlik kamaralarına yakalandı. Görüntülerde şüpheli M.A.Ç'nin tabancayı belinden çıkararak ateş ettiği, üst üste ateş ettikten sonra kaçtığı görülüyor. Aynı zamanda görüntülere, zanlı ateş ettiği sırada arkasında elleri cebinde yürüyerek geçen gencin rahat tavırları ve sakinliği dikkat çekiyor.

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