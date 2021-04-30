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Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı'nın naaşı Adana'ya ulaştı

PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı'nın (27) naaşı askeri uçakla Adana'ya getirildi.

PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı'nın (27) naaşı uçaktan indirildiği sırada annesi Aliye Kırmızı, kız kardeşi Yasemin Keleş ve nişanlısı Ayla, güçlükle ayakta durdu.

Şehidin ablası Yasemin Keleş ve nişanlısı Ayla, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin ablası Yasemin Keleş'in, "Nerene vurdular kardeşim. Daha devleti koruyacaktı, daha zalimleri vuracaktı benim kardeşim" sözleri yürekleri dağladı.

Törende acılı anne Aliye Kırmızı da gözyaşlarına boğuldu. Anne Kırmızı, oğlu Sedat Kırmızı'nın gözyaşlarını silip teselli etmeye çalıştı.

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