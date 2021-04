Hadi Özışık ve Metin Özkan Perde Arkası'nda gündemi masaya yatırdı.

İletişim Başkanlığı, hazırladığı dosya ile Kobani olayları ve öncesinde yaşananları an be an anlattı. Birilerinin teröristlere güzelleme yaparak hesap soracağız diyerek tehdit ettiği bir ortamda İletişim Başkanlığı "Onların Anlatamadığı" başlığını kullanarak o dönemde yaşananları anlattı. İşte eli kanlı örgütün vatandaşlarımızı katlettiği o kara dönem!