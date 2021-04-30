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50 yaşındaki Hülya Duyar kıvrak dans videosuyla alkış topladı

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Sultan karakterini oynayan 50 yaşındaki Hülya Duyar, Dünya Dans Günü'nü kutlamak için dans ettiği anları paylaştı. Duyar'ın sevimli halleri, takipçilerinden ve rol arkadaşlarından tam not aldı.

Her yıl 29 Nisan'da kutlanan Dünya Dans Günü'ne ünlü isimlerden de paylaşımlar geldi. Dans ettiği anları paylaşarak günü kutlayan isimlerin başında da başarılı oyuncu Hülya Duyar geldi.

TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Sultan karakterini oynayan Hülya Duyar, sosyal medya hesabından evinde dans ettiği anları paylaştı. Eğlenceli kişiliğiyle tanınan oyuncunun enerjik dansı takipçilerinden de tam not aldı.

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